Zona arancione in agguato, Tedesco: “Più controlli nei prossimi giorni. Vaccinazione completa possibile entro inizio 2022”

I numeri sono in crescita un po’ ovunque, la terza ondata pare si stia materializzando sul serio in questi giorni. Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco si augura di non dover irrigidire le norme, ma allo studio ci sono alcune ordinanze. Intanto i controlli continueranno anche nei prossimi weekend. “Hanno funzionato, anche se è impossibile controllare tutti – spiega il primo cittadino -. Qualcuno sostiene che da lunedì passeremo in zona arancione. La Asl per ora ci dice che non è così, ma è chiaro che la situazione non è buona”. Il sindaco chiarisce anche l’aspetto legato al conteggio dei positivi, che serve eventualmente per irrigidire le restrizioni. “Bisogna considerare i contagi dell’ultima settimana. Non il numero complessivo, che raggruppa anche casi vecchi di venti giorni”. La vaccinazione è l’unico strumento per uscirne. “Assolutamente e la Asl Roma4 ci ha fatto sapere che l’obiettivo è quello di dare somministrazioni a tutti entro l’inizio del 2022. Per fare questo servono le dosi, ma anche le aree e le strutture. Noi abbiamo proposto anche Fiumaretta, che avevamo sistemato già un anno fa”.