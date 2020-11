Zingaretti: “Mai illusi che il covid fosse sconfitto. Lo dimostrano i tamponi ad agosto al porto di Civitavecchia”

"Il Lazio al momento è in fascia gialla perché hanno funzionato proprio le misure di contenimento. Siamo la prima regione italiana per numero di tamponi effettuati. Cercare il covid è stato molto importante", lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio

“Nel Lazio siamo non ci siamo mai illusi che il virus era sconfitto. Abbiamo intrapreso interventi rigidi come le mascherine, i tamponi ad agosto al porto di Civitavecchia e a Fiumicino. Il Lazio al momento è in fascia gialla perché hanno funzionato proprio le misure di contenimento. Siamo la prima regione italiana per numero di tamponi effettuati. Cercare il covid è stato molto importante”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.