Zero Mozziconi, vandalizzata installazione. Tedesco: “Troveremo i responsabili”

Vandali in azione contro i portacenere della campagna Zero mozziconi, da poco posizionati in tutta la città. Uno dei dispositivi a colonna, posizionato a largo Galli, è stato divelto e gettato a terra. Il Comune ha provveduto a sporgere denuncia e si stanno passando al setaccio gli impianti di videosorveglianza dell’area. Il Sindaco Ernesto Tedesco ha commentato: “neanche il tempo di finire di installare i 56 posacenere della campagna Zero mozziconi che il primo è stato divelto. Ho provveduto personalmente a fare la segnalazione al commissariato di Polizia. Troveremo il responsabile, tolleranza zero”.