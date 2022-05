“Wonder of the Seas”, la nave più grande al mondo al Porto di Civitavecchia

Ieri al Porto di Civitavecchia è arrivata la Wonder of the Seas. La nave più grande del mondo di Royal Caribbean International ormeggiata di fronte al terminal Amerigo Vespucci, per poi salpare per le sue crociere di 7 notti da Civitavecchia e Barcellona, nel Mediterraneo. Lunga 362 metri ha ben 18 ponti, 16 dei quali a disposizione degli ospiti, che possono usufruire di 20 ristoranti, 4 piscine e di 2.867 cabine. Di circa 30 metri più lunga delle più grandi navi militari mai costruite, la “Meraviglia dei Mari” può ospitare circa 7.000 crocieristi oltre a 2.300 membri dell’equipaggio. Sarà a Civitavecchia ogni giovedì fino al mese di ottobre.