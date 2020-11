Comincerà domani e si concluderà sabato 28 novembre, con la Medal Race, l’Europeo RS:X di Vilamoura in Portogallo. Al via ci saranno i due portacolori civitavecchiesi Daniele Benedetti e Mattia Camboni che si daranno battaglia per prevalere e sperare di ottenere l’unico pass disponibile per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Da vedere quale sarà la condizione fisica e mentale dei due atleti che arrivano alla gara dopo un periodo di stop abbastanza lungo a causa dell’emergenza coronavirus. Non ci sarà invece Veronica Fanciulli che ha deciso di non partecipare all’Europeo perchè negli ultimi tempi non è riuscita ad allenarsi con continuità.