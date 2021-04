Windsurf, un altro bellissimo argento per Camboni

L'atleta civitavecchiese, già qualificato per le prossime Olimpiadi, si laurea vice campione del Mondo a Cadice, in Spagna.

Mattia Camboni continua a collezionare medaglie importanti. Dopo aver ottenuto l’argento agli Europei in Portogallo, il portacolori delle Fiamme Azzurre ha centrato oggi il secondo posto al Campionato del Mondo RS:X di Cadice, in Spagna. Decisiva la Medal Race odierna dove il civitavecchiese è arrivato davanti a tutti scalando una posizione, dal terzo posto di ieri. Per Camboni un altro argento che oltre che storico, perchè è il primo per lui in una Coppa del Mondo, farà salire la fiducia dell’atleta locale in vista delle Olimpiadi di Tokyo a cui parteciperà tra pochi mesi.