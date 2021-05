Windsurf, ottimi risultati per la Lni Civitavecchia alla prima tappa zonale

Si è appena conclusa la prima tappa del campionato zonale Techno 293 di questo nuovo anno. La regata si è svolta al lago di Bracciano presso il Planet Sail ed ha visto coinvolti circa 70 ragazzi. In questi due giorni di regata i ragazzi, accompagnati dagli allenatori Daniele Guzzone, Emanuele Arciprete ed Elena Scagnoli, erano divisi in due flotte, ognuna con il suo campo di regata. Nel campo Bravo più vicino al circolo, gareggiavano i più piccoli, rispettivamente nella categoria kids e gli experience; mentre sul campo A gareggiavano i più grandi rispettivamente nelle categorie U13, U15, U17 e Plus. Nel primo giorno di regata il vento era di circa 8 nodi e siamo riusciti a completare 3 prove su entrambi i campi gara. Nel secondo giorno di regata il vento si è fatto un pò desiderare, la mattina i piccoli hanno completato solo una prova perché il vento è calato del tutto, ma nel tardo pomeriggio ci ha premiato con tre prove semiplananti sul campo dei più grandi.

“Siamo molto soddisfatti di come sono andati i ragazzi – affermano dalla Lni Civitavecchia – che hanno conquistato diversi podi, rispettivamente nelle seguenti categorie”:

U17:

1 assoluta Giulia Vitali

3 femminile Gaia Barbera

U15:

1 assoluta Alice Evangelisti

1 maschile Davide Terzaroli

U13

1 maschile Davide Mecucci

Experience

2 maschile Luca Traversi

3 maschile Marco Feligioni

Kids CH3

2 femminile Elisa D’andrea

Bravissimi anche tutti gli altri ragazzi della squadra: U17 – 23 Francesco Maria Ricci; 25 Alfredo Lauteri; 26 Giulia Cocco; 27 Simone Senese. U15 – 4 femminile Lucrezia Piccolo (settima assoluta); 5 femminile Elisa Del Duca (8 assoluta); 12 Flavio Molentino; 15 Vittoria Marconi; 20 Andrea Mino. Experience 14 Matteo Lepore; 17 Camilla Maffei. CH3 8 Matteo Arcadi. Alcuni componenti della squadra mancano all’appello come Nico Pettinari che era impegnato in Sardegna per il raduno con la nuova classe Foil.

“Un grande ringraziamento – concludono – va al nostro sponsor Groupama Assicurazioni – Assiferri snc di Paolo Ferri e Paola Malinconici, che ci ha fornito delle bellissime magliette per la regata!! Ringraziamo la Lega Navale ed il consiglio che ci permette, con i mezzi che ci mette a disposizione, di portare i ragazzi in acqua. Un ringraziamento speciale va ai genitori che ci supportano ogni regata rendendo tutto questo possibile!”