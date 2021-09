Windsurf, ottimi risultati per la Lni Civitavecchia a Castel Fusano

Mentre sul lago di Garda si svolgeva una delle regata più importanti dell’anno, il Cico, al quale ha partecipato anche Matteo Molentino, gli atleti più giovani della LNI di Civitavecchia erano impegnati in 2 giorni di regata a Castel Fusano presso il circolo Nauticlub. Gli atleti locali sono stati accompagnati dagli istruttori Daniele Guzzone ed Elena Scagnoli, dove hanno regatato e si sono allenati in vista dell’ultima tappa del campionato italiano che si svolgerà il prossimo fine settimana ad Arzachena in Sardegna. Sono state due giornate di poco vento, ma che comunque hanno permesso di concludere tutte le prove.

La Lni Civitavecchia è tornata a casa felice con diversi podi per le seguenti categorie:

U17

Primo assoluto Nico Pettinari

Seconda femminile Gaia Barbera

3 maschile Francesco Maria Ricci

U15

Secondo assoluto Davide Terzaroli

Terza assoluta e prima femminile Alice Evangelisti

Terza Femminile Lucrezia Piccolo

U13

Primo assoluto Davide Mecucci

Secondo maschile Marco Feligioni

Bravi anche tutti gli atleti Matteo Arcadi 7 CH3; Elisa Del Duca 4 femminile, Vittoria Marconi 6 femminile, Luca Traversi 4 maschile, Edoardo Malavasi 7 maschile, Flavio Molentino 8 maschile; Giulia Vitali 4 femminile, Simone Senese 10 maschile, Alfredo Lauteri 13 maschile.