Windsurf, Mondiali: niente Medal Race per Camboni, Benedetti e Fanciulli

Si sono conclusi con l’amaro in bocca i Mondiali RS:X di Sorrento, in Australia, per gli atleti civitavecchiesi. E’ stato un venerdì difficile per tutti e 3 i portacolori della Lega navale, nessuno dei quali prenderà parte domani alla Medal Race, con il migliore che è stato Mattia Camboni. Il surfista delle Fiamme Gialle ha tentato la clamorosa rimonta ottenendo un primo ed un quinto posto ma alla fine anche un 21esimo che gli è costato la top ten. Per lui 13esimo posto, davanti a Daniele Benedetti che invece ha ottenuto oggi solo un 25esimo, un 32esimo e un 34esimo piazzamento ed è quindi scivolato dalla decima posizione di ieri alla 16esima odierna. Nulla da fare anche per Veronica Fanciulli che ha chiuso 25esima trovando oggi un buon decimo e due 21esimi posti. Si chiude qui il sogno Mondiale dei 3 atleti civitavecchiesi che comunque avranno altre occasioni per rifarsi nelle prossime settimane.