Windsurf, Mondiali: buon inizio per Camboni

Si è conclusa nella notte la prima giornata dei Mondiali di Sorrento, in Australia, per la classe RS:X. Dei 3 civitavecchiesi in gara l’unico che può essere soddisfatto è Mattia Camboni che ha chiuso le prime 3 regate al quinto posto. Per lui due quarti e un quinto posto nel day 1. Partenza difficile invece per l’altro atleta in lotta per raggiungere le Olimpiadi di Tokyo 2020. Daniele Benedetti al momento in classifica generale è 22esimo frutto di un ottavo, un 14esimo e un 17esimo piazzamento nelle regate odierne. In salita la prima giornata anche per Veronica Fanciulli che chiude 25esima trovando un 19esimo, un 25esimo e un 31esimo posto. Ovviamente per tutti la speranza è che già dalle prossime regate possa andare meglio e che tutti e 3 possano raggiungere la Medal Race in programma sabato. Concludendo il discorso che riguarda la prima giornata il vento si è fatto attendere ma poi si è steso fino a oltre 15 nodi.