Windsurf, Mondiali: Benedetti resta nella top ten. In difficoltà Camboni e Fanciulli

E’ andata in archivio la terza giornata dei Mondiali di Sorrento, in Australia, per la classe RS:X. Tre regate simili a quelle di ieri con l’unico a sorridere che è stato ancora una volta Daniele Benedetti che è arrivato quarto, nono e 22esimo, quest’ultimo risultato che potrebbe scartare, e rimane al decimo posto quindi in piena zona Medal Race. Scende ancora un paio di gradini invece Mattia Camboni che passa dal 15esimo al 17esimo posto con la giornata odierna che ha riservato per lui un 14esimo, un 15esimo e un 29esimo piazzamento, questo al momento risultato che può essere scartato. E non va meglio a Veronica Fanciulli che passa dal 27esimo al 28esimo posto con un 21esimo, un 23esimo e un 33esimo piazzamento odierno. Domani ci sarà l’ultima giornata prima della Medal Race di sabato. A questo punto Benedetti deve cercare di tenere almeno la decima posizione mentre per Camboni serve un’impresa per entrare tra i top ten. Ormai fuori dai giochi Medal Race Fanciulli.