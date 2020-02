Windsurf, Mondiali: Benedetti mette la freccia

Seconda giornata dei Mondiali di Sorrento, in Australia, altalenante per gli atleti civitavecchiesi impegnati nella classe RS:X. Grande rimonta per Daniele Benedetti che grazie al primo posto e ai due secondi ottenuti nella giornata odierna risale fino al decimo posto, risultando al momento il primo tra gli italiani. Giornata negativa invece per Mattia Camboni che dopo le buone prove di ieri, in cui aveva concluso al quinto posto, scivola al 15esimo posto con un ottavo, un 15esimo e un 19esimo piazzamento nelle 3 regate di oggi. E regate complicate anche per Veronica Fanciulli che ha ottenuto un 29esimo, un 34esimo e un 36esimo piazzamento e adesso è 27esima nella classifica generale.