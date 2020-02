Inizieranno domani i Mondiali RS:X di Sorrento, nello stato del Victoria in Australia, a cui prenderanno parte anche Daniele Benedetti, Mattia Camboni e Veronica Fanciulli. Sarà una settimana fondamentale quella che attende i 3 surfisti civitavecchiesi con vista Olimpiadi di Tokyo 2020. Partiamo dal campo femminile dove Veronica Fanciulli, dopo il ritiro di Flavia Tartaglini, è tornata ad essere una delle papabili per andare in Giappone. L’atleta delle fiamme gialle è la capitana della squadra Italiana e cercherà di avere la meglio su Marta Maggetti e Giorgia Speciale. In campo maschile invece sarà una “lotta” a due tra Daniele Benedetti e Mattia Camboni, e sono nei primi due posti della ranking list mondiale stagionale. Decisivi saranno proprio i prossimi 3 appuntamenti soprattutto quello che partirà domani, per eleggere il rappresentante italiano a Tokyo 2020. Parlando dei Mondiali di Sorrento saranno 3 le regate giornaliere con la Medal Race, riservata ai migliori 10 della classifica, in programma sabato. Ovviamente il tutto calcolando che le ore di fuso orario tra Italia e Australia sono ben 10 e adeguandosi quindi, per chi volesse seguire dall’Italia le imprese dei fenomeni civitavecchiesi in tempo reale, ad orari notturni. Non solo i 3 atleti però perchè in Australia sarà presente anche Adriano Stella, allenatore civitavecchiese della selezione femminile.