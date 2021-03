Windsurf, Camboni esulta: è argento

Un super Mattia Camboni festeggia l’ennesima medaglia importante. Agli Europei RS:X di Vilamoura in Portogallo il portacolori delle Fiamme Azzurre e della Lega Navale ha chiuso la Medal Race al terzo posto, piazzamento che gli ha permesso di portare a casa una splendida medaglia d’argento. In classifica infatti l’italiano ha concluso appaiato all’israeliano Elimelech ma davanti al suo avversario proprio grazie alla miglior posizione ottenuta oggi. Nulla da fare invece per Daniele Benedetti che aveva chiuso il suo Europeo già ieri con il 16esimo posto.