Windsurf, Camboni e Fanciulli in Comune dopo i Mondiali

I due atleti azzurri di windsurf Mattia Camboni e Veronica Fanciulli, appena rientrati dai Mondiali in Australia, sono stati accolti questa mattina in comune dal presidente del consiglio comunale Emanuela Mari. I due atleti invitati insieme a Daniele Benedetti, che per problemi personali non si è potuto aggiungere alla delegazione, hanno spiegato i prossimi step di avvicinamento alle prossime Olimpiadi di Tokio. Entrambi sono candidati alla partecipazione.

La presidente Mari ha espresso i più vivi complimenti per i risultati finora raggiunti.