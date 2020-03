Windsurf, annullata la tappa di Coppa del Mondo di Genova

L'emergenza coronavirus non permetterà il regolare svolgimento della gara in Liguria

L’emergenza coronavirus colpisce anche il windsurf. La World Sailing ha infatti annunciato di aver annullato la tappa di Coppa del Mondo prevista a Genova dal 13 al 19 Aprile 2020, in considerazione dell’emergenza internazionale derivata dal diffondersi del COVID-19. Una decisione ovviamente condivisibile ma che creerà qualche problema agli atleti civitavecchiesi. Daniele Benedetti, Mattia Camboni e Veronica Fanciulli puntavano molto sulla tappa di Genova per ottenere la convocazione a Tokyo 2020. A questo punto i windsurfisti si giocheranno tutto all’Europeo in Grecia, previsto per maggio. Impossibile però adesso fare previsioni, la speranza è che nelle prossime settimane tutto possa tornare alla normalità e che si possa tornare a parlare di sport.