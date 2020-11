Welcome centre e bilancio nel nuovo consiglio comunale via web

Anche oggi si terrà in video conferenza, per evitare il rischio del contagio da coronavirus

Si terrà questa mattina un nuovo consiglio comunale. Come l’ultimo, quello che si è tenuto con all’ordine del giorno l’approvazione della delibera su Csp, anche oggi si terrà in video conferenza, per evitare il rischio del contagio da coronavirus. In menù la proposta “Opera infrastrutturale di carattere strategico “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” nell’ambito della ristrutturazione finanziaria dell’Ente pubblico attraverso la valorizzazione del patrimonio comunale”, un’operazione che nelle speranze del Pincio dovrebbe portare almeno 1,8 milioni di euro entro la fine dell’anno. All’ordine del giorno anche altre tematiche finanziarie, il Dup, l’assestamento e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Fra le mozioni tanto verde, la Frasca e la riqualificazione del parco Saraudi.