Week end di grandi spettacoli a Ladispoli

Grande fine settimana a Ladispoli, all’Arena Summer night 2 presso la Grottaccia. Venerdì 31 luglio alle ore 21.30, Generazione Musica presenta “Quello che non ho…”, concerto dedicato al grande Fabrizio De André. Sabato 1 agosto, spettacolo brillante offerto agli “A4” con “What’sHapp”, ore 21.30, ingresso libero. Risate assicurate! Domenica 2 agosto, alle ore 21.30, appuntamento imperdibile alla Grottaccia con Michele Fenati e il concerto in omaggio al grande chansonnier francese Charles Aznavour. Canzoni indimenticabili, come “L’Istrione”, “Come è triste Venezia”, “She” per un concerto indimenticabile nella suggestiva location della Grottaccia. Ingresso libero ad offerta, offerto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione con “I Servitori dell’Arte” che gestiscono la Grottaccia.