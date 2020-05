VVF a lavoro per un incendio ad un’auto a piazzale Capolinaro

Alle ore 13.30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dei Monti Cimini, angolo p.le Capolinaro a Civitavecchia per incendio ad un’auto. Il vano motore e la parte anteriore dell’abitacolo del mezzo, erano completamente invasi dalle fiamme originatesi durante la marcia del mezzo. L’uomo alla guida, di nazionalità italiana, ha fermato immediatamente il mezzo, è sceso ed ha allertato i soccorsi. I VVF hanno estinto le fiamme; impedito alle stesse di propagarsi a due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i CC e Formia Soccorso. Molto spavento ma nessun ferito o altri danneggiamenti.