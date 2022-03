Volpi rilancia Fratelli d’Italia a Civitavecchia: “Lavorare con nobili intenzioni e senza secondi fini”

“Fratelli di Italia è ormai il primo partito italiano sulla base di un apprezzamento che si ripercuote sui sondaggi ed ancora più concretamente in sede elettorale. Fratelli di Italia, infatti, è stato il primo partito del centrodestra nelle recenti elezioni amministrative di Roma e di altri Comuni del Lazio, e va assumendo il ruolo di guida della coalizione di centrodestra quantomeno nella Regione. Anche a Civitavecchia, la crescente attenzione degli elettori nei confronti di Fratelli di Italia è palpabile e si traduce in decine di presenze quotidiane presso la sede di Via Carducci. Per questo Fratelli d’Italia continuerà a lavorare sul territorio in maniera costante e credibile con l’obiettivo di costruire una solida e seria proposta politica e a dimostrare ai tanti cittadini che ci hanno votato, all’interno di una coalizione di centro – destra, che anche a Civitavecchia, così come in molte città confinanti, si possa lavorare insieme con nobili intenzioni e senza secondi fini. Anche per questo motivo l’On. Marco Silvestroni Presidente della Federazione Provinciale di Fdi ha deciso di riorganizzare il circolo locale attraverso un commissariamento che ha l’obiettivo di rafforzare la coesione del partito e di rilanciarne l’attività. Ringrazio Paolo Iarlori che dopo aver contribuito fortemente alla crescita del partito sta fornendo il suo prezioso contributo nel Dipartimento nazionale Lavoro, presieduto dall’On. Elena Donazzan e ringrazio il Capogruppo in Consiglio Comunale Vincenzo Palombo per la collaborazione dimostrata”. Andrea Volpi (Commissario di Fratelli d’Italia Civitavecchia).