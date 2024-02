Volontari di Nuova Acropoli in partenza per il Campo Scuola “Montagna amica”

Fervono i preparativi per l’imminente inizio di “Montagna Amica”, campo scuola di avvicinamento alla Montagna che quest’anno si svolgerà a Leonessa (RI) dal 9 all’11 febbraio.

Con neve o senza (non importa!), novanta giovani volontari di Nuova Acropoli provenienti dalle città di Roma, Milano, L’Aquila, Siracusa, Torino, Catania, Genova, Bologna, Ladispoli e Pescara hanno appuntamento nel pomeriggio di venerdì 9 alle pendici del Monte Terminillo per un weekend di formazione e condivisione.

Il campo, patrocinato dal Comune di Leonessa e supportato dalla professionalità del CAI – Club Alpino Italiano –, è arrivato alla sua 27^ edizione coinvolgendo più città d’Italia. Il programma prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di primo soccorso, tecniche di ricerca e soccorso di dispersi con l’ausilio delle sonde da valanga e degli ARVA, costruzione di rifugi e metodi di movimento in ambiente impervio, sperimentando il lavoro in squadra, sviluppando attenzione e capacità di previsione e di reazione davanti a situazioni di piccole difficoltà o di grave pericolo, che appartengono anche al quotidiano delle nostre città.

L’ideatore di questo campo, Sandro Spagnoli, è stato Disaster Manager e coordinatore dell’area di Ecologia e Protezione Civile di Nuova Acropoli ed è deceduto nel sisma dell’Aquila del 2009. “Per le eccezionali capacità propositive e gestionali e le straordinarie doti di altruismo dimostrate in occasione dei numerosi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi calamitosi” è stato insignito nel 2012 dall’allora Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, con la Decorazione al Merito di II grado alla Memoria.

“Montagna Amica”, continua a perseguire l’obiettivo, che lui stesso aveva dato, di permettere ai giovani di vivere un’esperienza costruttiva e diretta (non solo virtuale), immersi nelle bellezze di luoghi incontaminati, confrontarsi ed arricchirsi della convivenza con altri giovani provenienti da tutta Italia e tornare nelle proprie città con la certezza che si può sempre fare qualcosa di fronte alle avversità per “Essere utili dove necessita”.

Per Nuova Acropoli la formazione, soprattutto dei giovani, è un aspetto fondamentale del volontariato, una formazione non solo di carattere tecnico, ma anche e soprattutto umano, realizzata attraverso uno speciale programma di “Filosofia Attiva”, che coniuga riflessione e libertà di pensiero con i valori del volontariato, come l’agire per il bene comune ed il rispetto dell’altro e dell’ambiente.

Durante il weekend in natura non mancheranno momenti di condivisione e divertimento, come l’attesissimo “Trofeo Gemon”, gara notturna di Orienteering tra le vie del borgo di Leonessa, in programma sabato 10 febbraio a partire dalle ore 21.30. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che vogliano sfidarsi in una competizione che prevede capacità di orientamento, resistenza e velocità o semplicemente cogliere l’occasione per una passeggiata sotto il cielo stellato.