Finisce con un sorriso la stagione della formazione femminile di pallavolo della Rim Sport Cerveteri che nella finale play off disputata al PalaFonte di Roma ha vinto per 3-1 contro l’Antares Volley Roma. Le cerveterane hanno vissuto una stagione sempre sugli scudi chiudendo al secondo posto la regular season e poi nel girone play off conquistando l’accesso alla finale. Contro l’Anteres le biancoverdi, già battute due volte in stagione, hanno saputo completare l’opera chiudendo con una vittoria la stagione di serie D e ottenendo il pass per la categoria superiore