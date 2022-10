Volley, la Cv Volley si fa rimontare in casa. Bene le squadre della Rim Sport

In serie C sorridono le formazioni maschili e femminili della Rim Sport. Sconfitta in rimonta per la Cv Volley. Nel campionato di serie D cadono Asp e Volley Allumiere. Seconda vittoria di fila per i ragazzi arancioneri

Seconda giornata di campionato di serie C e di serie D con luci e ombre per le compagini locali.

Serie C. Nel gruppo B del campionato di serie C femminile sconfitta inaspettata per la Civitavecchia Volley Academy che alla palestra Marconi dopo essere stata in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare dall’Apd Marconi Stella per poi perdere al tie break. Nel girone C quinto set che invece a sorriso alla Rim Sport Cerveteri che in casa ha trovato la prima vittoria battendo il Giro Volley. Nella stessa palestra dopo la squadra maschile di serie C he ha battuto agevolmente per 3-0 la Sck Volley Cali Roma.

Serie D. Sconfitta per 3-0 sia per la Volley Allumiere che l’Asp Civitavecchia. Le collinari nell’atteso esordio casalingo hanno perso contro Sporteam12-prometeo mentre le civitavecchiesi hanno ceduto a Fabrica di Roma contro la Volley Life. In campo maschile vittoria esterna per 3-0 per la Civitavecchia Volley Academy in casa del Frascati Volley Club G1.