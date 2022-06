Finale di stagione del campionato di serie C di pallavolo femminile che sorride alla Comal Civitavecchia Volley che domenica pomeriggio nella finale per il terzo posto della Coppa Lazio a Guidonia Montecelio ha battuto per 3-0 il San Giorgio Valcanneto. Una bella soddisfazione per le ragazze di Alessio Pignatelli che contro le cerveterane in campionato avevano perso le due gare. Le giocatrici di Stefano Cenci arrivate al termine della stagione a ranghi estremamente di ridotti non hanno potuto contrastare le rossonere che chiudono la stagione agonistica con il terzo gradino del podio della competizione regionale.