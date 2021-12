Volley, continua la corsa del Valcanneto

Dopo la vittoria nel derby dello scorso turno contro la Comal Civitavecchia Volley nuovo successo per la Valcanneto San Giorgio che sabato pomeriggio ha vinto per 3-1 in casa della Don Orione Pallavolo nella decima giornata di andata del campionato di serie C. Non è scesa in campo invece la compagine civitavecchiese che avrebbe dovuto affrontare alla palestra dell’Istituto Marconi la formazione romana del Giro Volley che però non è potuta scendere in campo per via di un caso sospetto di Covid. Ora in classifica le due squadre sono insieme al quarto posto con 19 punti. Nel torneo maschile non è potuta scendere di nuovo in campo sia la squadra maschile di serie C che quella femminile di serie D. In questa categoria le ragazze della Grande Impero Asp Civitavecchia ha perso per 3-0 in casa del Volley Anguillara mentre nel torneo maschile è arrivata una sconfitta per 3-0 al Palazzetto di Tuscania per l’Artha Luxury Etruria Volley contro il Civitava Castellana. Ora i campionati si fermeranno per le feste natalizie e riprendere ad inizio gennaio.