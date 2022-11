Volley, Comal e Rim a caccia di continuità in serie C. Allumiere per il tris nel torneo di D

Le civitavecchiesi domani torneranno a giocare in casa dopo due partite in trasferta. Umori opposti per le due Rim Sport con le ragazze in cerca di continuità e la squadra maschile del riscatto. In serie D le collinari a caccia della terza vittoria di fila. Voglia di riscatto per Asp nel torneo femminile e Cv Volley Academy in quello maschile

Obiettivo continuità di vittoria per le compagini locali impegnate domani e domenica nei campionati maschili e femminili di serie C e di serie D.

Serie C. Nel gruppo B del torneo femminile domani alle 21 alla palestra dell’Istituto Marconi torna a giocare in casa dopo due gare in trasferta, di cui l’ultima positiva con la vittoria per 3-0 ai danni della Poolstars Volley, la Comal Civitavecchia Volley Academy che affronterà la Seven Roma Centro. Nel gruppo C femminile la Rim Sport Cerveteri sarà di scena domenica alle 19 a Roma contro la Casalandia Dream Team Roma per ottenere la terza vittoria consecutiva. Nel campionato maschile sempre impegno in trasferta per la Rim Sport che dopo due sconfitte consecutive cercherà il riscatto a Civita Castellana domani alle 20.40.

Serie D. In campo femminile domani alle 16 il Volley Allumiere sarà impegnato in casa dell’ ASD Aurelio SG per centrare la terza vittoria consecutiva mentre l’Asp Civitavecchia, ancora a secco di vittorie, alle 19,45 al PalaSport Insolera-Tamagnini ospiterà il Green Volley. Nel campionato maschile la Civitavecchia Volley Academy dopo la sconfitta di sette giorni fa domani alle 16 tenterà di tornare alla vittoria a Roma contro l’Afrogiro.