Volley, chiamata azzurra in casa ASP. Emilian Sandu convocato per la Selezione Nazionale Allievi

“Facciamo i nostri più sinceri complimenti al nostro giovanissimo atleta Emilian Sandu per la sua convocazione alla Selezione Nazionale Allievi. La Federazione Italiana Pallavolo, ha infatti convocato Emilian e altri giovani atleti provenienti da tutta Italia, su indicazione del Direttore Tecnico Giovanile maschile, Prof. Julio Velasco e del tecnico Monica Cresta, per questo stage che si terrà dal 2 al 10 agosto p.v. presso il Centro Sportivo di Vigna Di Valle.

La convocazione di Emilian corrobora, laddove fosse necessario, ulteriormente le nostre certezze. Siamo, da sempre, una delle migliori Scuole Federali di Pallavolo in assoluto e, soprattutto, un punto di riferimento per il nostro territorio, da oltre 50 anni facciamo pallavolo e la facciamo bene. I nostri atleti seguono un percorso di crescita virtuoso attraverso le varie categorie giovanili per approdare, successivamente, nelle nostre prime squadre e, in molteplici casi, fino a spiccare il volo verso i maggiori campionati nazionali, ne sono valido esempio Alessia Arciprete che ha recentemente conquistato la promozione in A1 Femminile con la Roma Volley Club Femminile e Stefano Catena che disputerà, nella prossima stagione, il Campionato Nazionale di Serie A2.

Buono stage Emilian e ancora complimenti!”