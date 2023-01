Volley, buon finale di girone di andata per la Comal Civitavecchia Volley

Non si fermano i tornei di pallavolo femminili e maschili di serie C e serie D per le compagini locali dopo la conclusione girone di andata della stagione visto che il comitato Regionale della Fipav ha anticipato a questo weekend l’appuntamento con la quarta giornata di ritorno. Nel girone B del campionato di serie C femminile ottimo inizio di 2023 per la Comal Civitavecchia Volley che ha vinto per 3-0 sabato scorso in casa contro il Volley Anguillara. Nel girone C la Rim Sport Cerveteri nella propria palestra contro l’Antares Volley Roma ha perso invece per 3-0. Nel prossimo turno le civitavecchiesi, ancora in casa, domenica alle 21 ospiteranno la Poolstars Volley mentre la gara delle etrusche a Roma contro la Lazio Volley e Sport ci sarà il 29 gennaio. Rimanendo in casa della Rim Sport nel torneo maschile di serie C i ragazzi allenati da Stefano Cenci dopo aver perso all’impianto via Graziosi per 3-1 contro il Frascati Volley ieri sera sono tornati nuovamente in campo perdendo per 3-0 a Roma contro la Saet. Nel torneo di serie D femminile il Volley Allumiere dopo la sconfitta casalinga contro lo Sporting Viterbo per 3-0 sarà ospite domenica alle 19 del Volley Life Fr. Ancora male l’Asp Civitavecchia G1 che ha perso 3-0 al PalaSport contro lo Sporteam e domenica riceverà alle 18,45 la Virtus Roma. In campo maschile di serie D la sconfitta per 3-0 a Roma contro la Luis ha fatto da capitolo al finale della prima fase del Civitavecchia Volley Academy che domenica sarà di scena a Roma alle 18 contro il Montmartre.