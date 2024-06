Il mandato volge al termine, lunedì prossimo arriva il nuovo sindaco ma a Palazzo del Pincio l’amministrazione viaggia “a ritmo spedito”. Il 16 maggio scorso la proroga discussa per la gestione dello Stadio del Nuoto, poi la delibera sul progetto commerciale e di riorganizzazione degli spazi a Campo dell’oro, ma occhio ai project financing da svariati milioni di euro come importo di base in gara.

C’è quello da € 8.759.760,00, che riguarda la “realizzazione e gestione di un sistema integrato per la sosta”, da realizzare nell’area compresa tra via Leopoli e via Betti. Sarà la C.U.C., Consorzio “I Castelli della Sapienza”, ad espletare la procedura di gara. Nell’analisi di fattibilità economico-finanziaria per l’affidamento in concessione, si legge che “il proponente si impegna a realizzare a proprie spese interventi strutturali per un importo pari a € 1.786.672,00 più Iva”.

Un altro project financing dall’importo di base importante, € 4.597.494,39, è quello per la “progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale dell’ampliamento del nuovo cimitero di via Braccianese Claudia”. In programma la costruzione di 3000 loculi da realizzare entro il 2027 nonché il completamento della viabilità e dei parcheggi a servizio della struttura”. La società proponente è la “LandBau Srl”. Entrambi hanno la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata all’11 luglio.