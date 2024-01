“Voi che siete la nuova generazione, scendete in piazza per l’emergenza climatica”. Così l’ex ministro dei Governi Letta e Draghi, Enrico Giovannini, ospite degli studenti dell’Istituto Guglielmo Marconi, nell’iniziativa organizzata dal dirigente scolastico Nicola Guzzone sul tema della sostenibilità. “La generazione del presente ma soprattutto quella del futuro è la vostra. Rischiate però di pagare un prezzo molto alto per gli errori fatti in passato. Per questo dovete scendere in piazza per il cambiamento climatico e per la transizione ecologica, che può essere una straordinaria opportunità. Serve una giustizia climatica ma anche una giustizia sociale, le due cose devono stare assieme”.