Viva la Befana, la Pro Loco Civitavecchia: “Corteo emozionante”

Con la giornata di ieri a Roma, si sono conclusi gli impegni natalizi della Pro Loco di

Civitavecchia. Circa 40 i Figuranti che hanno sfilato e rappresentato i personaggi del presepe del ‘700 per la manifestazione “Viva la befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”. “Abbiamo raccolto dal pubblico presente, numerosi apprezzamenti per i meravigliosi costumi e provato una grande emozione durante il corteo. Una volta raggiunta Piazza San Pietro, tripudio di colori e di gioia, abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco ed è stato forte il senso di appartenenza al nostro territorio – racconta la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – E’ stata una partecipazione impegnativa ma che ci ha regalato belle sensazioni e crescente entusiasmo per le prossime iniziative. Voglio ringraziare il Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini e l’Assessore Brunella Franceschini per il supporto all’organizzazione. Un ringraziamento al Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco e al Vice Sindaco Massimiliano Grasso, che hanno permesso di rappresentare il Comune al tradizionale evento ed al Comando di Polizia locale di Civitavecchia presente con la Soprintendente Bardicchia Rosa e la Vice Soprintendente Riccone Assunta che hanno portato il gonfalone della Città. Un grazie speciale alla preziosissima Angela Tedesco, e a tutti i Figuranti della Pro Loco di Civitavecchia”.

