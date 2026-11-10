Violenza sessuale, le consigliere di maggioranza contro la modifica Bongiorno: “Il consenso è il punto da cui partire”

Riceviamo e pubblichiamo. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tutte le consigliere comunali della maggioranza di Civitavecchia hanno sottoscritto un ordine del giorno contrario alla modifica del disegno di legge sulla violenza sessuale proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno.

Il documento, presentato da Valentina Di Gennaro (Alleanza Verdi e Sinistra) e sottoscritto da Marina de Angelis d’Ossat, Maila Maccarini, Maila Baroncini e Albertina Cottuno del Partito Democratico, Alessandra Lecis, Lucia Aprea e Viviana Astuti del Movimento 5 Stelle, chiede di mantenere il principio del consenso libero e attuale, previsto nel testo approvato all’unanimità dalla Camera il 19 novembre 2025.

«La modifica Bongiorno, sostituendo il riferimento all’assenza di consenso con quello alla volontà contraria della persona offesa, rischia di riportare l’attenzione sul comportamento della vittima e sulla sua capacità di dimostrare il dissenso. La paura può paralizzare, il silenzio e l’immobilità non equivalgono al consenso. Nessuna donna dovrebbe essere chiamata a dimostrare di essersi opposta abbastanza perché venga riconosciuta la violenza subita», dichiara Valentina Di Gennaro, consigliera delegata alle Politiche di Genere.

«Riteniamo che nessuna politica di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, comprese quelle territoriali, possa prescindere da una presa di posizione chiara sul principio del consenso sancito dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul. Sarebbe contraddittorio promuovere campagne di sensibilizzazione e progetti educativi senza riconoscere esplicitamente questo principio. È per questo che abbiamo voluto accompagnare le iniziative del 25 novembre con un atto politico sottoscritto da tutte le donne della maggioranza».

L’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a rappresentare questa posizione al Governo e al Parlamento e a promuovere, anche attraverso ANCI, un’iniziativa condivisa dei Comuni. Prevede il rafforzamento dell’educazione al consenso nelle scuole, della formazione del personale comunale e del sostegno ai centri antiviolenza.

L’iniziativa si inserisce nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per il 25 novembre, che comprende il progetto “Tutto da riscrivere”, con la pubblicazione di un dizionario critico sulle parole della violenza di genere e incontri nelle scuole. Incontri che stanno avendo luogo in questi giorni.

Il 20 novembre alle ore 19, presso Da Strada, in via Enrico Toti 33, si terrà l'”Aperitivo non violento”.

Il 25 novembre alle ore 9 partirà dal parcheggio del piazzale del Tribunale il corteo studentesco, seguito alle 10.30 nell’Aula Pucci da un incontro con Sveva Fattori.

Il Comune ha aderito nei mesi scorsi anche alla campagna ANCI “Mai bandiera bianca contro la violenza” e al progetto “Città delle donne”.

«Come Comune di Civitavecchia sosteniamo impegni concreti e verificabili sulla prevenzione e sul sostegno alle donne. Ma la credibilità di queste politiche passa anche dalla capacità di prendere posizione quando il legislatore interviene su un diritto così essenziale. Chiediamo al Parlamento di respingere la modifica Bongiorno e di recuperare il testo approvato all’unanimità dalla Camera. Il consenso libero e attuale deve restare al centro della legge».

Valentina Di Gennaro

Consigliera comunale di Civitavecchia

Delegata alle Politiche di Genere e Interculturali

Alleanza Verdi e Sinistra