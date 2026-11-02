Violenza di genere, il 25 novembre corteo studentesco e dibattito pubblico con Sveva Fattori

"Abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse direttamente le nuove generazioni, portando questa discussione nei luoghi che frequentano e lasciando spazio alle loro parole", afferma Valentina Di Gennaro

Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo scelto di arrivare al 25 novembre attraversando le scuole, incontrando ragazze e ragazzi, lavorando sulle parole con cui raccontiamo la violenza maschile contro le donne.

Perché quelle parole le impariamo presto. Le troviamo nei giornali, nelle conversazioni, qualche volta perfino nei modi in cui ci hanno insegnato a pensare l’amore e le relazioni.

Da qui nasce “Tutto da riscrivere”, il progetto promosso dal Comune di Civitavecchia: un programma di iniziative che mette al centro la cultura, l’educazione e la possibilità di discutere insieme ciò che troppo spesso consideriamo normale.

Dal 9 al 13 novembre saremo al Centro di Formazione Professionale di Civitavecchia, mentre dal 16 al 20 novembre gli incontri proseguiranno al Liceo Classico e al Liceo Artistico. Parleremo di linguaggio, consenso, stereotipi e libertà nelle relazioni, partendo anche dalle esperienze e dalle domande delle studentesse e degli studenti.

Abbiamo preparato un piccolo dizionario critico, “Tutto da riscrivere”, dedicato alle parole della violenza di genere. Quattordici voci per interrogare espressioni che continuiamo a utilizzare quasi automaticamente: amore, gelosia, raptus, possesso, vittima.

Lo accompagneremo con la campagna social «Una voce al giorno», per portare questa discussione anche fuori dalle aule.

Venerdì 20 novembre, alle 19:00, ci ritroveremo da Strada, in via Enrico Toti 33, per un aperitivo analcolico e non violento. Un’occasione informale per incontrarci e confrontarci con le realtà giovanili e associative della città.

Il 25 novembre saranno soprattutto le studentesse e gli studenti a prendere la parola.

Alle 9, dal parcheggio del piazzale del Tribunale, partirà il corteo studentesco e aperto a tutta la cittadinanza.

Alle 10:30, in Aula Pucci, ci sarà un dibattito pubblico con Sveva Fattori, per continuare a ragionare sul linguaggio e sulla cultura della violenza di genere.

Abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse direttamente le nuove generazioni, portando questa discussione nei luoghi che frequentano e lasciando spazio alle loro parole.

Il 25 novembre è una data che ci chiama a una responsabilità pubblica. Quella responsabilità riguarda anche quello che facciamo negli altri giorni dell’anno, nelle scuole, nelle istituzioni e nelle relazioni quotidiane.

Ringrazio il sindaco Marco Piendibene, la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti e l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni per aver condiviso e sostenuto questo progetto.

Valentina Di Gennaro

Delegata alle politiche di genere