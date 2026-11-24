Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia Nord, al chilometro 77, nel territorio di Civitavecchia. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 18, all’altezza del bivio per La Scaglia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A, che hanno avviato immediatamente le operazioni di estrazione degli occupanti rimasti coinvolti nell’incidente.

Le operazioni di soccorso sono state condotte in sinergia con il personale sanitario del 118. Tre i feriti, tutti classificati in codice rosso e trasportati rapidamente presso l’ospedale di Civitavecchia per le necessarie cure. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture e dell’intera area circostante, per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Restano da accertare le cause e la dinamica del violento impatto.