Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio a Civitavecchia, dove intorno alle 18.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 77. Per cause ancora in corso di accertamento, due utilitarie sono entrate in collisione, impattando violentemente. A seguito dello scontro, entrambe le vetture hanno terminato la propria corsa contro il muro di cinta di un’abitazione.

Le conseguenze dell’impatto hanno interessato anche la rete elettrica: nello scontro è stato infatti divelto un nodo di sezionamento, una colonnina elettrica di Enel. Gli occupanti dei veicoli sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, e successivamente trasportati all’ospedale di Civitavecchia.

I Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi, giunti sul luogo dell’incidente, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte e dell’area circostante, operando per scongiurare ulteriori rischi.

È intervenuto anche il personale Enel, che ha provveduto a mettere in sicurezza la parte dell’impianto elettrico danneggiata nell’incidente. Restano in corso di accertamento le cause che hanno portato al violento impatto tra le due vetture.