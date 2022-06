Violento impatto fra due auto a Ladispoli, i conducenti non sarebbero in gravi condizioni

L'impatto tra due auto di media cilindrata è avvenuto al km 35 della statale Aurelia, tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Due giovani ragazzi di nazionalità italiana, per cause in corso di accertamento hanno perso il controllo dei loro veicoli impattando violentemente tra loro

I Vigili del fuoco di Cerveteri, questa notte, alle ore 02.30 hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incidente stradale. L’impatto tra due auto di media cilindrata è avvenuto al km 35 della statale Aurelia, tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Due giovani ragazzi di nazionalità italiana, per cause in corso di accertamento hanno perso il controllo dei loro veicoli impattando violentemente tra loro. I Vvf arrivati immediatamente sul posto hanno liberato i ragazzi dalle lamiere affidandoli alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante la violenza dello scontro, i conducenti dei due veicoli, apparentemente non sembravano versassero in gravi condizioni. Sul posto presente anche una pattuglia del commissariato di Ladispoli per i rilievi del caso.