Violento frontale nella notte, 5 feriti di cui 2 finiscono in ospedale in codice rosso

Frontale in piena notte. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in viale della Vittoria. Alle ore 02.00 di questa notte gli uomini della Bonifazi sono intervenuti per un violento scontro tra due autovetture. Tra gli occupanti, due sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco hanno aiutato il personale sanitario del 118 presente sul posto. In seguito hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Presenti sul posto anche i Carabinieri, Polizia e la Guardia di Finanza.