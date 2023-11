Violenta tromba d’aria fra Fiumicino e Fregene, case scoperchiate e alberi divelti

Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, a lavoro per la messa in sicurezza delle arterie e per la rimozione di rami e tronchi. In loco anche i Carabinieri, personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia locale. Per ora non si registrano feriti

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sui comuni di Fiumicino e Fregene, questa mattina verso mezzogiorno. Pini secolari sradicati e piombati addosso alle auto e caduti in strada o nei giardini privati delle case. Diversi anche i tetti divelti dal fortissimo vento. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, a lavoro per la messa in sicurezza delle arterie e per la rimozione di rami e tronchi. In loco anche i Carabinieri, personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia locale. Per ora non si registrano feriti.