Violazioni al codice della strada, per il 2027 il Pincio punta a incassare 2 milioni di euro

Sulla base degli incassi registrati negli anni precedenti, delle stime elaborate e delle valutazioni del settore finanziario, le entrate attese per il 2027 ammontano complessivamente a 2 milioni di euro per le violazioni al codice della strada.
Nel dettaglio, la somma prevista è pari a 1,4 milioni di euro per le sanzioni riconducibili all’articolo 208 del Codice della strada e a 600 mila euro per quelle legate all’articolo 142, relativo alle violazioni dei limiti di velocità.
Le risorse dovranno essere inserite nella programmazione finanziaria dell’ente, nel rispetto dei vincoli normativi che disciplinano la destinazione degli introiti derivanti dalle contravvenzioni. Le informazioni sono riportate sulla delibera di giunta per la destinazione dei proventi.