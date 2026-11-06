Viola il divieto di avvicinamento, in manette 35enne: sotto al letto hashish e una cassa di un distributore automatico

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno arrestato un 35enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare

Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno arrestato un 35enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre che del divieto di dimora nel territorio comunale.

L’uomo era destinatario di un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia lo scorso 23 ottobre a seguito di pregresse condotte di maltrattamenti contro familiari commesse nei confronti dell’anziana madre convivente. Ciononostante, nel corso di un mirato servizio perlustrativo svolto nelle prime ore del mattino, i militari hanno accertato la presenza del 35enne proprio all’interno dell’abitazione della donna, in palese inosservanza delle prescrizioni restrittive a suo carico.

Nel corso delle conseguenti verifiche e dell’ispezione della stanza da letto in uso all’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto modiche quantità di hashish, per le quali il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Roma per uso personale di stupefacenti, e, nascosta sotto il letto, una cassetta di sicurezza appartenente a un distributore automatico di bevande. Gli immediati riscontri investigativi, supportati dall’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, hanno permesso di accertare che la cassetta era stata asportata lo scorso 23 ottobre ai danni di un’attività commerciale di via Settevene Palo, consentendo così di recuperare integralmente la refurtiva e riconsegnarla al legittimo proprietario.

I successivi accertamenti hanno inoltre consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del medesimo individuo in relazione a un tentato furto di un portamonete perpetrato nei giorni scorsi presso un’ulteriore ditta situata lungo la stessa direttrice stradale.

Per tali ragioni, oltre all’arresto per l’inottemperanza alla misura cautelare, il 35enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e tentato furto aggravato. Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Presunzione di innocenza. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.