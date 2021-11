Villaggio di Babbo Natale a Tolfa, tutto pronto per l’ottava edizione

Il Villaggio di Babbo Natale è organizzato dall’associazione La Filastrocca e da quest’anno si avvale della preziosa collaborazione dall’associazione Asd Cavalieri di Tolfa ed è arrivato alla sua 8°edizione. “Dopo un anno di stop – si legge nella nota dell’associazione – nei giorni 17-18-19 Dicembre nel suggestivo borgo di Tolfa potrete vivere la magia del Natale tra luci, musica, spettacoli, buon cibo e attrazioni per grandi e piccini. In piazza Vittorio Veneto troverete il classico mercatino natalizio dove potrete sia mangiare che acquistare oggetti dagli artigiani locali. Da lì vi attende un percorso fino ad arrivare in via Frangipane e via del Forno. Lungo il percorso troverete pony, giochi, giostre e le attrazioni principali del nostro Villaggio: la Posta degli elfi, il Giocattolaio, la Via dei dolci e la Casa dell’omino di Pan di zenzero..a seguire il Christmas Park, La Casa degli Elfi Raccontastorie e la Casa di Babbo Natale. Inizierà tutto il venerdì 17 con la meravigliosa parata delle scuole di danza di Tolfa ed allumiere accompagnati dalla banda musicale di Tolfa. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone ed i commercianti che con impegno si sono dedicate alla realizzazione del Villaggio: persone instancabili, creative e motivate che hanno sposato il nostro progetto con entusiasmo. È un evento questo che vede la collaborazione di un’intera comunità…per noi è una gioia vedere l’entusiasmo di un intero paese nella realizzazione di un progetto che 9 anni fa nacque per gioco..per noi rimane ancora un gioco in realtà, perché la preparazione della nostra festa è essa stessa una festa. Ringraziamo il comune e la sindaca Stefania Bentivoglio per credere fermamente nel nostro progetto”.