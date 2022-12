Videosorveglianza, telecamere da installare per coprire tutta la Marina

Sono state installate proprio nella giornata di ieri le ultime telecamere di videosorveglianza in località Pirgo. La zona più frequentata dalla movida durante la bella stagione. Dopo mesi e mesi di ritardi quindi finalmente ci siamo, anche con qualche novità. Dall’investimento previsto inizialmente il Comune è riuscito a fare delle economie che saranno riversate sulla manutenzione di altre videocamere già presenti sul lungomare, ma anche all’acquisto di altre macchine per controllare gli eventuali trasgressori. Sarà così coperta tutta la Marina, si spera, per l’inizio della prossima estate.