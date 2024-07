Victoria De Angelis dei Maneskin a pranzo all’Isola del Pescatore tra vongole e tintarella

La musicista, che vanta oltre 4 milioni di follower su Instagram, si è anche intrattenuta sulla spiaggia per un po'

Victoria De Angelis, bassista del gruppo rock Maneskin ha pranzato ieri all’Isola del Pescatore, il ristorante dei vip a due passi dal Castello di Santa Severa. La musicista, che vanta oltre 4 milioni di follower su Instagram, si è anche intrattenuta sulla spiaggia per un po’, prima che arrivasse la pioggia a far scappare tutti i bagnanti. Per pranzo ha mangiato spaghetti alle vongole e tronchetto Ferrero rocher.