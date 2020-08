Viaggi all’estero? Ora la Asl Roma 4 ti fa il tampone

Alla tariffa di € 69,88. La prestazione sarà erogata ad assistiti della ASL Roma 4, muniti di ricetta bianca, in carta semplice, redatta un Medico o Specialista, che si recheranno presso tutti i CUP aziendali per il pagamento

La Asl roma 4 e’ pronta per consentire all’utenza la prestazione VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI (Inclusa estrazione, retrotrascrizione,amplificazione,rivelazione) CORONAVIRUS – SECREZIONI RESPIRATORIE, che verrà erogata, come da disposizioni regionali del 4 u.s., a coloro che dovranno effettuare il tampone per motivi di viaggio o di lavoro, alla tariffa di € 69,88 – in regime solvente. La prestazione sarà erogata ad assistiti della ASL Roma 4, muniti di ricetta bianca – in carta semplice – redatta un Medico – MMG o Specialista – che si recheranno presso tutti i CUP aziendali per il pagamento.

I punti. I tre punti presso i quali e’ possibile effettuare il tampone sono: Drive In Ospedale San Paolo Drive In Ospedale Padre Pio Drive In Poliambulatorio Capena

Orari. Gli orari delle tende sono i seguenti : Tenda osp. Civitavecchia. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Tenda osp. Bracciano. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Tenda poliambulatorio Capena. Il martedì e il giovedì alle 10.00. L’operatore cup rilascerà due ricevute di pagamento: una sara’ consegnata dall’utente al drive in, l’altra resterà in suo possesso. L’utente dopo l’effettuazione del tampone riceverà dal personale del drive in un foglio con le indicazioni del numero di telefono del SISP da contattare per richiedere la consegna del referto.