Via XVI Settembre, l’allarme di Unione Inquilini. E la Guardia di Finanza acquisisce la documentazione

“L’Unione Inquilini di Civitavecchia non può che augurare lunga vita agli assegnatari sfollati dalle case popolari di via XVI Settembre n.23, perché solo in questo caso sarà possibile per loro rientrare in possesso del nuovo alloggio da costruire. Il direttore generale dell’Ater di Civitavecchia dott. Emiliano Clementi con determinazionedell’8/05/2023 ha annullato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di demolizione e ricostruzione delle dure palazzine di via XVI Settembre n. 23 e 19 alla impresa D&G, sulla base degli errori come evidenziati da articoli di stampa, che peraltro hanno determinato anche una reazione piuttosto violenta del Clementi nei confronti dell’estensore degli stessi, fatto successivamente apparso nelle cronache di stampa. Pare che i lavori siano stati assegnati alla impresa seconda classificata, IFM Italiana Facilitty Management spa, la quale sulla base del bando di gara dovrebbe iniziare i lavori entro il prossimo 30 giugno. Diciamo “pare” perché sul sito web dell’Ater, fermo con gli aggiornamenti al 2/01/2023, non appare nulla in merito, né l’Ater ha comunicato alcunché attraverso gli organi di stampa. Invitiamo i dirigenti ed il consiglio di amministrazione dell’Ater, finora assente, a vigilare affinché i lavori inizino e procedano secondo i tempi del bando di gara, ricordando che si tratta di opere finanziate dall’Europa con i fondi PNRR. Ricordiamo inoltre che le famiglie si trovano fuori dalle loro case da oltre quattro anni, affrontando grandi disagi e che tutti questi ritardi hanno comportato notevoli spese a carico dello stesso Ater. Ci domandiamo infine con stupore come, di fronte all’ennesimo impedimento di una vicenda annosa di cui non si vede la fine, la Regione possa rimanere in silenzio dopo aver approvato i progetti finanziati dal PNRR. E ci domandiamo ugualmente come possano rimanere inerti spettatori il Sindaco e l’Amministrazione comunale che dovrebbero al contrario intervenire con urgenza per rendere possibile il diritto alla casa delle 700 famiglie, che vivono in precarietà abitativa, collocate in graduatoria del bando ERP e che attendono da anni l’assegnazione dell’alloggio”. Unione Inquilini Civitavecchia.

Intanto la scorsa settimana ci sarebbe stata la visita della Guardia di finanza presso gli uffici dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica. Le fiamme gialle avrebbero prelevato documenti legati proprio all’appalto dei lavori di via XVI Settembre.