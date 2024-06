Via XVI Settembre, la riqualificazione da oltre 6 milioni di euro appesa ad un filo

Si fa sempre più complicata la strada verso l’inizio dei lavori per la demolizione e ricostruzione di due palazzine di via XVI Settembre, quelle di proprietà dell’Ater Civitavecchia. Dopo il ricorso al Tar del Lazio di un’attività commerciale adiacente agli stabili, contro l’ordinanza di sgombero, si profila un’attesa importante per il giudizio di merito, fissato ad ottobre. Nelle disposizioni per la realizzazione dell’appalto da 6,4 milioni di euro, finanziato dai fondi del Pnrr, c’è quella della realizzazione di almeno il 50% dell’opera entro il 31 dicembre prossimo.