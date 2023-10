Via XVI Settembre, i lavori partono a novembre ma c’è ancora il nodo viabilità

Ater e Comune hanno trovato l’accordo per la partenza dei lavori in via XVI Settembre, la demolizione e ricostruzione di due palazzine, ai civici 19 e 23. Un’opera che le famiglie residenti, una trentina, aspettano da almeno 6 anni. L’appalto, vinto dalla società “Italiana Facility Management”, è di 6,4 milioni di euro. I lavori, come fatto sapere dall’azienda per l’edilizia residenziale pubblica, inizieranno a metà novembre, con la previsione di chiudere il cantiere nel 2026. Ma gli uffici stanno ancora studiano il modo meno invasivo per limitare il disagio alla viabilità. Come è noto il traffico in quell’arteria è importante, tra il flusso in uscita del Porto e la presenza di una scuola nei pressi. Si attendono le prescrizioni da parte del Comune, anche se appare molto difficile una soluzione senza “traumi” per automobilisti, pedoni e residenti.