Via libera alla definizione agevolata, istanze da presentare entro il 30 novembre

Sarà possibile pagare in una unica soluzione o in diverse rate, a seconda dall'entità della cartella

Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione delle cartelle esattoriali fino al giugno del 2022. In rottamazione gli interessi e le sanzioni relative a quei pregressi elaborati dagli enti riscossori privati, nel caso del Comune di Civitavecchia da Abaco e Gefil. L’assessore al bilancio Francesco Serpa ha indicato la data entro cui dover presentare le istanze di definizione, vale a dire il prossimo 30 novembre. Sarà possibile pagare in una unica soluzione o in diverse rate, a seconda dall’entità della cartella.