Via libera ai contributi a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2023

L’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei informa che l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato un Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari di contributi a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2023, riservato a nuclei familiari in possesso di ISEE non superiore ai 25mila euro.

Il modulo per inoltrare la domanda e i requisiti di accesso sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it alle pagine InformaComune e Avvisi Pubblici. Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o del CIE. Occorre allegare l’attestazione del Legale Rappresentante del Centro estivo dell’effettiva frequentazione del minore (tra il 1/06/2023 e il 30/09/2023) secondo il modello predisposto.

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 19 febbraio 2024 e fino al 20 marzo 2024 (entro e non oltre le ore 12). Per informazioni sulla compilazione online si può contattare il numero 0766 590764 nei giorni di martedì e giovedì esclusivamente dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00.