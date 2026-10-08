Via Leopoli, la protesta dei residenti: “Tra rifiuti, topi e gabbiani, situazione insostenibile”

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe poi la presenza, segnalata dai residenti, di alcune persone senza fissa dimora che da mesi frequentano e stazionano nell’area. "Si fermano qui e utilizzano gli spazi all’aperto anche per i loro bisogni"

Torna a farsi sentire la voce degli abitanti di via Leopoli e delle strade vicine, dove il problema del degrado continua a destare preoccupazione. A finire nuovamente sotto i riflettori è soprattutto la presenza di rifiuti abbandonati lungo la carreggiata e sui marciapiedi, una situazione che, secondo i residenti, si protrae da tempo.

Ma l’emergenza, raccontano gli abitanti, non si limiterebbe ai sacchi e ai materiali lasciati per strada. “Ormai dobbiamo fare i conti anche con la presenza di topi e gabbiani”, spiegano, indicando nei rifiuti una delle principali cause che attirerebbero gli animali nella zona.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe poi la presenza, segnalata dai residenti, di alcune persone senza fissa dimora che da mesi frequentano e stazionano nell’area. “Si fermano qui e utilizzano gli spazi all’aperto anche per i loro bisogni”, riferiscono gli abitanti.

Una situazione che, a loro dire, avrebbe ormai ripercussioni anche sulle condizioni igieniche della strada. “In alcuni momenti della giornata l’odore diventa davvero difficile da sopportare”, raccontano i residenti, chiedendo nuovamente attenzione sul problema e interventi per riportare condizioni di maggiore decoro nella zona.